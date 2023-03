PUBBLICITA

Alessandra Locatelli, Ministro per le disabilità ai margini del Forum delle associazioni familiari. “Lavorare insieme per sostenere le famiglie deboli e fragile è un valore importantissimo e strategico.

Occorre incoraggiare un percorso rinnovato. Aspettavamo la riforma del fisco da tanti anni ho chiesto dei riferimenti a detassazioni per famiglie con disabilità dove il caro di cura, lavoro ed emotivo fa la differenza e mettono anche a rischio povertà Anche il tema dell’inserimento nel mondo del lavoro è importante e abbiamo bisogno di riformare la “68”.

Siamo uno dei pochi paesi con una legge apposita per l’inclusione lavorativa ma abbiamo bisogno di rinnovarla con strumenti nuovi flessibili per inserire persone con disabilità e accompagnarle nel mondo del lavoro evitando fallimenti e valorizzando tante esperienze creatasi in questi anni”. (Pasquale Luigi Pellicone/alanews)

