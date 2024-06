Andreas Muller e il video del disabile spinto in mare dai bulli: «Se succedesse a mio fratello, mi faccio la galera»

Telegram dalla pagina “Emergenza baby-gang e bullismo”

Andrea Muller e il fratello Daniel

«Quanti schiaffi mancati», scrive in un primo messaggio Andreas Muller nelle sue Instagram stories. Subito dopo il ballerino ha deciso di scrivere una riflessione diretta, facendo riferimento ovviamente anche alla sua situazione personale e collegandosi con quanto è accaduto a Bari. «Io ho un fratello disabile – ha scritto -.

Succedesse mai una cosa del genere a lui, mi faccio la galera». Sono parole toccanti quelle di Andres Muller che non hanno bisogno di troppe spiegazioni.

Chi è Daniel Muller

Daniel Muller è il fratello più giovane di qualche anno di Andreas. Purtroppo Daniel deve convivere con una forma grave di meningite che lo ha reso invalido. Lo scorso 20 aprile Andreas ha scritto un tenero messaggio di auguri per il compleanno del fratello Daniel. «Mi sono ripromesso e continuo a mantenere questa promessa di dedicarti più tempo possibile tra le corse della vita perché ho scoperto sempre di più negli anni che per me è terapeutico starti accanto – ha scritto -. Sei il mio sangue, sei un fratello e in futuro sono certo uno zio speciale. Ho un progetto grande che spero di realizzare un giorno e farti avere la giusta importanza che finora non hai avuto, perché tutti conoscono me, ma nessuno conosce la nostra storia, dove il vero protagonista sei tu».

Redazione Leggo.it

di Cristina Siciliano