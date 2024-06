Si fingevano sordomuti fuori dal supermercato e si intascavano le “donazioni”: denunciati

Per rendere tutto più credibile, venivano utilizzati anche dei registri su cui venivano fatte apporre firme da parte dei malcapitati

Si fingevano sordomuti per truffare i passanti e “spillargli” denaro. La Polizia Locale di Ravenna, nel corso di mirati controlli in un supermercato di via Romea Sud, ha sorpreso due cittadini romeni intenti a chiedere donazioni ai clienti per inesistenti associazioni di volontariato.

I due, prontamente fermati, si fingevano sordomuti e avevano già raccolto circa 70 euro. Per rendere tutto più credibile, venivano utilizzati anche dei registri su cui venivano fatte apporre firme da parte dei malcapitati. Finora incensurati, sono stati entrambi denunciati per truffa e accattonaggio molesto.

Redazione Ravenna Today