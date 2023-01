Divano abbandonato sul posteggio disabili: gli zozzoni colpiscono a Ladispoli

PUBBLICITA

Il sofà lasciato all’incrocio fra via Livorno e via Genova: sui social cittadini fra rabbia e sarcasmo

Un divano che invece di essere portato in discarica è stato abbandonato in centro città a Ladispoli. Non solo per strada ma su un parcheggio riservato ai disabili, ad aggiungere il danno alla beffa.

PUBBLICITA

Lo scatto è apparsi sul gruppo Facebook Tutta Ladispoli Libera, suscitando indignazione da una parte e sarcasmo dall’altra

Gli zozzoni hanno abbandonato il sofà si trova presso una cabina fra via Livorno e via Genova e di fatto impedisce che un’auto possa essere parcheggiata,

Fra i commenti c’è chi prova a scherzarci sù ma c’è pure chi invece manifesta la propria rabbia per un gesto inqualificabile.