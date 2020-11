Contributi Inps in più sulla pensione? Ecco a chi spetta e quali sono i requisiti

Come ottenere maggiori contributi sulla propria pensione e come riscattarli

È possibile ottenere contributi Inps in più sulla pensione? Ebbene sì, ma a patto di valutare l’anzianità contributiva del lavoratore e aver svolto particolari lavori. Alcune categorie infatti hanno diritto a percepire maggiori trattamenti proprio per il lavoro che svolgono, a questi si aggiungono anche lavoratori con invalidità civile che beneficiano della legge 104/1992.

Come ottenere maggiori contributi Inps sulla pensione

La copertura aggiuntiva la possono richiedere i lavoratori che svolgono e che hanno svolto mansioni faticose sia dal punto di vista psichico che fisico, ad esempio chi lavora in miniera, torbiere e cave. Infatti ai lavoratori sotterranei l’Inps riconosce un contributo aggiuntivo di 4 mesi per ogni anno di servizio. Il contributo lo percepisce anche chi ha lavorato a stretto contatto con materie pesanti e dannose come l’amianto e chi a causa di questo ha subìto danni ed ha sviluppato patologie. Ad essi l’Inps riconosce il 25% di contributo aggiuntivo per ogni anno di servizio.

Beneficiano del contributo anche i lavoratori sordomuti e tutti i lavoratori che hanno un’invalidità del 74%. Altre categorie alle quali spettano ulteriori periodi di contribuzione sono ad esempio gli ex combattenti che riportano invalidità, le vittime del terrorismo e i loro parenti prossimi.

Andare in pensione anticipata con 15 anni di contributi

La legge stabilisce quali sono i criteri con cui andare in pensione anticipatamente. Esistono 3 casi con cui è possibile andare in pensione con quindici anni di contributi ed sono stabiliti dalla legge 503/1992.