Entro il 2050 altri 3 miliardi di persone rischiano di non avere acqua potabile pulita

È questo il risultato di uno studio realizzato da un gruppo di ricercatori tedeschi e olandesi, pubblicato sulla rivista scientifica “Nature Communications”. “La sicurezza idrica è in gioco. Mentre i cambiamenti climatici influenzano la disponibilità di acqua, l’urbanizzazione e le attività agricole hanno portato a un aumento della domanda di acqua e dell’inquinamento, limitando l’uso sicuro della risorsa idrica”, segnalano gli studiosi.

I ricercatori hanno condotto una valutazione globale della futura scarsità di acqua pulita per gli anni 2050 aggiungendo l’aspetto dell’inquinamento idrico alle classiche valutazioni della scarsità indotta dalla quantità d’acqua. Ciò è stato fatto per 10.000 sottobacini incentrati sull’inquinamento da azoto nei fiumi.

L’inquinamento idrico peggiora la mancanza d’acqua

“Abbiamo scoperto che l’inquinamento idrico aggrava la scarsità d’acqua in 2000 sottobacini in tutto il mondo. Il numero di sottobacini con scarsità d’acqua triplicherà a causa del futuro inquinamento da azoto in tutto il mondo”, spiegano gli studiosi.