Papa Leone XIV, addio alla Fiat 500L di Bergoglio. Ritorno alla limousine di Ratzinger? Quale auto sceglierà

Un piccolo dettaglio che potrebbe segnare un grande cambio di passo: all’indomani dell’elezione dell’8 maggio per rientrare nel suo alloggio Papa Leone XIV ha usato una Volkswagen nera e non la 500L di Bergoglio. Nessun gesto simbolico di continuità con lo stile sobrio delle auto del suo predecessore. Può essere un passo verso il ritorno alla limousine di Ratzinger?

Altri gli elementi di rottura con Bergoglio. Affacciandosi su piazza San Pietro, Prevost aveva i paramenti mai indossati da Papa Francesco. Anche la “ferula” il bastone pastorale con cui oggi Leone XIV ha officiato la sua prima messa da Papa è quella che utilizzava Benedetto XVI Francesco invece ne preferiva un altro, meno prezioso, fatto di legno con decorazioni in argento.

Le auto dei pontefici

Papa Francesco aveva fatto della semplicità e dell’umiltà il suo tratto distintivo, scegliendo spesso di muoversi in una semplice utilitaria italiana piuttosto che in auto blindate o di rappresentanza.

Quel gesto aveva colpito non solo i fedeli, ma anche i leader mondiali. La Fiat 500 – bianca, con targa SCV 1 – era diventata un elemento simbolo.

La Volkswagen nera – modello Passat, secondo indiscrezioni – utilizzata da Prevost per rientrare nel suo alloggio subito dopo l’elezione, è stata letta da molti osservatori come un segnale di discontinuità. Un mezzo più formale, più austero, forse più in linea con un ritorno a una visione più istituzionale del pontificato.

Alcuni parlano di un possibile ritorno alla Mercedes Classe M blindata utilizzata da Benedetto XVI oppure alla limousine. Per ora, dal Vaticano nessuna conferma ufficiale. Ma le immagini della Volkswagen nera già alimentano curiosità e interpretazioni.