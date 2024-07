Venerdì scorso, la Paho ha emesso un allarme epidemiologico per informare i Paesi membri sull’identificazione di possibili casi, attualmente in fase di indagine in Brasile, di trasmissione del virus Orov dalla madre al bambino durante la gravidanza. L’allerta raccomanda di rafforzare la vigilanza di fronte al possibile verificarsi di casi simili in altri Paesi, con la circolazione del virus Orov e di altri arbovirus. Nella dichiarazione di allerta, l’organizzazione internazionale ha affermato che una donna incinta residente in Pernambuco ha manifestato i sintomi dell’Oropouche alla 30a settimana di gravidanza. Dopo la conferma di laboratorio dell’infezione, il feto è morto.

di Redazione Tgcom24.Mediaset