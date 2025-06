AperiLIS a Lecco, un innovativo aperitivo in Lingua dei Segni

Venerdì 4 luglio presso l’Officina Badoni di Lecco Venerdì 4 luglio presso l’Officina Badoni di Lecco

Un momento di inclusione e convivialità

LECCO – Venerdì 4 luglio alle 19 si terrà la nuova edizione di AperiLIS, aperitivo in Lingua dei Segni presso l’Officina Badoni di Lecco. Si tratta di un momento di inclusione e convivialità, tra persone udenti e non, che prevede uno speaker scelto appositamente su un tema di interesse, affiancato dall’interprete LIS Alessandra Butti, che ormai da un anno ha ideato questo format innovativo per diffondere la conoscenza della Lingua dei Segni sul territorio lecchese.

Dopo la breve conferenza, è previsto un ricco aperitivo, solitamente studiato ad hoc in base al tema trattato, in cui persone sorde e udenti possono condividere un momento di scambio: una vera ricchezza per tutti i partecipanti. A questa edizione estiva di AperiLIS l’invitata speciale è Cristina Pedretti, coach, formatrice e consulente specializzata in empowerment femminile, che tratterà il tema della realizzazione delle donne.

Cristina si occupa principalmente di Mindset imprenditoriale, Organizzazione strategica, Comunicazione assertiva, ed aiuta professioniste ed imprenditrici – ma anche aspiranti tali – a realizzare le loro ambizioni professionali, mettendo passioni e competenze al servizio di progetti di vita e lavoro che siano entusiasmanti e al contempo sostenibili, oltre che capaci di generare un impatto positivo.

A partire dal 2019 ha sviluppato un vero e proprio metodo, grazie al quale ogni anno guida decine di donne intraprendenti a realizzarsi nella sfera extra familiare. Insieme al suo team di professioniste in evoluzione porta inoltre il progetto Successi in Equilibrio nelle aziende, per impattare in maniera sinergica ed incisiva sulle pari opportunità di genere.

Il suo intervento, intitolato “Empowerment Femminile e Mental Coaching”, non sarà rivolto solo a un pubblico femminile, ma a chiunque creda che potenziare una donna significhi generare un impatto positivo sull’intero contesto sociale e relazionale che la circonda.

“Parlare alle donne non significa escludere le altre persone, ma rendere visibile ciò che spesso resta invisibile. Una donna che si realizza non cambia solo la propria vita: cambia anche quella di chi sta intorno a lei. L’empowerment femminile non è una battaglia tra parti, ma un atto collettivo”.

Lo speech sarà tradotto in LIS ci spiegherà quali siano le gabbie culturali invisibili che impediscono alle donne di esprimere il loro potenziale, e quali strumenti utilizzare per infrangerle. Il tutto con un linguaggio accessibile e coinvolgente, pensato per un pubblico eterogeneo.

AperiLIS è un format che mostra un importante passo in avanti verso l’inclusione nel territorio lecchese, ed apre nuovi orizzonti culturali e sociali: un connubio tra svago e cultura in un contesto innovativo come Officina Badoni, struttura recentemente riqualificata, che presta grande importanza al mondo del sociale e delle cooperative locali.

Per chi volesse iscriversi all’evento, è possibile contattare Alessandra Butti al 340.0747652, oppure mandare una mail a alessandra.lisinterprete@gmail.com. Sarà una preziosa occasione per esplorare con curiosità una tematica molto attuale in un formato inedito.

Redazione Lecco Notizie