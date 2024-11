La Comunità di Madrid offre visite guidate in lingua dei segni spagnola (SLS) nei suoi musei e sale espositive, opuscoli di facile lettura, una quota speciale per le persone con disabilità nelle loro attività e un programma per le famiglie con bambini con disturbo dello spettro autistico.

Questa misura del Ministero della Cultura, del Turismo e dello Sport mira a rimuovere gli ostacoli e a promuovere l’accessibilità per tutti i residenti di Madrid.

Redazione ESG Data

fonte: www.comunidad.madrid