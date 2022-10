Nessuna sorpresa per la votazione sul riconoscimento ufficiale della lingua dei segni

L’oggetto in votazione – La Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità in vigore in Svizzera dal 15 maggio 2014, prevede che gli Stati firmatari prendano «tutte le misure appropriate per assicurare che le persone con disabilità possano esercitare il diritto alla libertà di espressione e di opinione, compresa la libertà di chiedere, ricevere e comunicare informazioni e idee, su base di uguaglianza con gli altri, e attraverso ogni forma di comunicazione di loro scelta». La proposta di modifica della Costituzione cantonale vuole sottolineare «il principio secondo il quale gli enti pubblici devono tenere conto dei bisogni delle persone con disabilità, in particolare nella salvaguardia della loro autonomia e nei contatti con le Autorità, decretando il riconoscimento della lingua dei segni». La proposta di ancorare nella Costituzione cantonale questo principio ha origine dall’iniziativa parlamentare presentata nella forma elaborata «Aggiunta di un nuovo articolo 13a nella Costituzione cantonale» del 22 febbraio 2021.