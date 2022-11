Giornata persone con disabilità, sabato 3 al Chiericati Miti e musei in lingua dei segni

Nell’ambito dell’iniziativa "Il filo dei musei", attività di promozione culturale per famiglie

Redazione Comune di Vicenza

In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, sabato 3 dicembre al Museo civico di Palazzo Chiericati i bambini e le loro famiglie potranno partecipare all’iniziativa “Miti e Musei… in LIS”, una lettura animata con un interprete in lingua dei segni delle vicende di Ercole, Fetonte e il carro del sole. Successivamente potranno cimentarsi nella realizzazione di un mini-libro.

L’attività di promozione culturale, proposta dalla cooperativa Scatola cultura per i Musei civici di Vicenza, ha preso il via lo scorso aprile con laboratori per stimolare la creatività e la curiosità dei più piccoli, facendo conoscere la storia del nostro Paese attraverso la scoperta del patrimonio storico artistico.

Le attività sono rivolte, in particolare, ai bambini dai 6 ai 12 anni accompagnati dai familiari.

Sono previsti due turni da un’ora e mezza ciascuno, con inizio alle 9 e alle 10.45. La prima parte del laboratorio sarà teorico-ludica, dedicata all’esplorazione del museo, mentre la seconda di carattere pratico.

Sabato 17 dicembre, infine, alle 10, con la proposta “Romani in festa: arrivano i Saturnalia!” al Museo Naturalistico Archeologico si ricorderanno i Saturnali, una delle più diffuse e popolari feste religiose dell’antica Roma.

La partecipazione è gratuita, come anche l’ingresso alla sede museale che ospita l’iniziativa.

È obbligatoria la prenotazione al numero 3483832395 (whatsapp e sms). Posti limitati.

Informazioni: https://scatolacultura.it/ – https://www.museicivicivicenza.it/it/ – programma.