Roma, fede e inclusione: il Giubileo delle persone con disabilità emoziona anche la Calabria

Si è svolto a Roma, dal 27 al 30 aprile, il Giubileo delle Persone con Disabilità 2025, un evento di livello nazionale inserito all’interno del programma generale del Giubileo 2025, ed organizzato in collaborazione tra CEI (Conferenza Episcopale Italiana), Servizio Nazionale per la Pastorale delle Persone con Disabilità, MAS (Movimento Apostolico Sordi), e altri comitati cattolici operanti sul territorio, ai quali anche l’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi (ENS) ha offerto la propria collaborazione al fine di incentivare la partecipazione delle persone sorde.

Anche il Consiglio Regionale ENS Calabria non ha fatto mancare la propria presenza, organizzando un tour in autobus che ha portato nella capitale 40 persone sorde da tutta la Calabria, con l’obiettivo di trascorrere insieme tre giorni di fede e preghiera.

In particolare, domenica 27, i partecipanti giunti a Fiuggi hanno potuto visitare la Fonte Bonifacio e Piazza Frascara, grazie alla preziosa collaborazione offerta dal MAS di Bari che ha reso le visite guidate accessibili alle persone sorde con servizio di interpretariato in Lingua dei Segni Italiana.

Lunedì 28, invece, si è entrati nel vivo degli eventi dedicati al Giubileo delle Persone con Disabilità, con il convegno nazionale “NOI pellegrini di speranza a Roma” svoltosi la mattina presso il Centro Congressi Augustinianum di via Paolo VI, al quale ha partecipato in rappresentanza del Consiglio Regionale ENS Calabria il Presidente Antonio Mirijello. I partecipanti hanno, poi, attraversato la Porta Santa in pellegrinaggio fino a San Pietro, portando la Santa Croce ed entrando nella Basilica dove, nel pomeriggio, si è tenuta la celebrazione della Santa Messa nella Basilica Papale di San Paolo Fuori le Mura.

Martedì 29, è stata un’altra giornata molto emozionante, iniziata con la celebrazione della Santa Messa in Piazza San Pietro e l’omaggio alla tomba di Papa Francesco nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Successivamente, nel pomeriggio, nei Giardini di Castel Sant’Angelo, si è svolta la cerimonia celebrativa del Giubileo a cui hanno partecipato numerose autorità istituzionali, tra cui il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, e il Coordinatore dei servizi di accoglienza e assistenza del Giubileo Agostino Miozzo. In particolare, il Ministro Locatelli ha manifestato un’amorevole sensibilità nei confronti delle persone sorde della Calabria con le quali si è intrattenuta trascorrendo momenti di convivialità e ribadendo, altresì, quanto le istituzioni debbano ascoltare le esigenze delle persone disabili per consentire loro di vivere una vita dignitosa e inclusiva nella società.

Mercoledì 30, infine, si è concluso il Giubileo con la celebrazione della Santa Messa presso la Chiesa di San Giovanni Battista dei Fiorentini alla presenza eccezionale dell’Arcivescovo Mons. Rino Fisichella, un momento speciale dedicato all’evangelizzazione e alla celebrazione del “Giubileo Mondiale del Sordo”. Il Consiglio Regionale ENS Calabria ha avuto l’opportunità di ricevere il Testimonium, il certificato ufficiale che attesta l’avvenuto pellegrinaggio e la visita delle Tombe dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, e che rappresenta una testimonianza della partecipazione spirituale al Giubileo, anno di Grazia per tutti gli uomini e le donne del mondo.

Redazione Calabria Gazzetta del Sud