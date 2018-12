LIVORNO. A corredo della mostra la Cooperativa Itinera ha organizzato una serie di eventi didattici rivolti in particolare alle scuole che si snoderà sino a febbraio.

L’arte dell’affiche in cui eccelse Leonetto Cappiello sarà invece il tema di una videoproiezione dedicata alla grafica pubblicitaria oltre che l’occasione per viaggio virtuale nella Livorno del passato e delle sue trasformazioni urbanistiche attraverso i luoghi descritti nelle pubblicità. Un tema di particolare rilievo sarà poi la visita guidata nel quartiere Fabbricotti soffermandosi dinanzi al monumento dedicato a Leonetto Cappiello.

Sono inoltre in calendario un incontro con la prof Antonella Capitanio,curatrice della mostra, una camminata “Passo dopo passo”, una visita in Lis (Linguaggio dei segni) a cura dell’associazione Comunico, un incontro presso la Galleria d’arte “Le Stanze” ed infine un laboratorio artistico per bambini ed adulti dal titolo: “Eorapubblicità: crea il tuo manifesto”.

