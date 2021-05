Vacanze accessibili. A Grosseto ombrellone e lettino gratis alle persone disabili. Elenco stabilimenti aderenti

Grazie al progetto Mare per tutti 27 stabilimenti balneari cederanno gratuitamente per una settimana una postazione composta da un ombrellone, due lettini o due sdraio a persone con Legge 104 o invalidità totale

Vacanze al mare accessibili? Ecco una ottima notizia. Si rinnova anche quest’anno l’iniziativa Mare per tutti a Grosseto, che prevede la messa a disposizione di lettini, ombrelloni e sdraio gratis per una settimana alle persone con disabilità, da parte degli stabilimenti balneari aderenti di Marina e Principina.

Nel dettaglio, i gestori che hanno aderito all’iniziativa metteranno a disposizione gratuitamente per una settimana al mese, a partire dal 14 giugno e fino al 12 settembre 2021, un ombrellone e 2 lettini o 2 sdraio per persone con invalidità totale o con grave disabilità certificata in base alla legge 104/92 (comma 2 e 3). Per aumentare la dotazione di strumenti utili a rendere l’esperienza balneare più accessibile alle persone con disabilità, l’Amministrazione comunale per l’occasione acquisterà 2 sedie da mare “Sand & sea” da assegnare agli stabilimenti in base alle necessità.

CHI PUÒ PRENOTARSI

Per ogni postazione sono ammessi, in base alla gravità, non più di 2 accompagnatori, le prenotazioni saranno aperte dal 1 giugno. Possono fare richiesta anche cittadini o turisti non residenti nel comune di Grosseto.

GLI STABILIMENTI ADERENTI

In totale sono 27 stabilimenti balneari e 3 strutture con la concessione per la posa in opera di ombrelloni e sdraio ad aver aderito, tutti dislocati tra Marina di Grosseto e Principina a mare. Questi gli stabilimenti: Le Nazioni, Grifomare, Bertini, Tropical, La Bussola, Kursaal, Gabry, La Rotonda, Nettuno, Gondoletta, Moderno, Paperino, Oscar, Il Faro, Sirena, Il Lido, Rosmarina, Moreno Beach, Moby Dick, Miramare, Cral Poste, Gabbiano Azzurro, Pineta, Stella, Ricci di Mare, Medusa, Petite Europe, Infinity Beach, Lido Oasi e Cral Asl 9.

COME PRENOTARE

Le domande possono essere presentate a partire da martedì 1 giugno allo Sportello Disabilità di Corso Carducci n° 1 nei seguenti giorni e orari: martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30 (tel. 0564/488242) – fax 0564488286 – e mail: infohandicap@comune.grosseto.it.

Chi è interessato troverà il disciplinare, il modello per la prenotazione e l’elenco completo degli stabilimenti aderenti sul sito internet del Comune, su https://quimaremmatoscana.it/ o all’Urp in corso Carducci 1.

Per informazioni è possibile telefonare al numero 0564488242 il martedì e il giovedì pomeriggio dalle 15:30 alle 17:15 oppure scrivere all’email infohandicap@comune.grosseto.it.