Questa estate, precisamente proprio da lunedì 21 Giugno 2021, WindTre includerà gratuitamente la connettività 5G nelle sue offerte standard e renderà disponibili diverse altre novità. Partirà inoltre una nuova campagna con Fiorello.

di Alberto Ferrante

Offerte standard in 5G con Easy Pay

Dal 21 Giugno 2021, attivando le offerte standard WindTre Medium, Large, XLarge, Unlimited e Unlimited Special nelle versioni Limited Edition, il cliente vedrà inclusa la navigazione fino in tecnologia 5G, a cui si affiancherà un traffico dati maggiore rispetto alle varianti classiche.

Di seguito si riportano le offerte standard di WindTre per quest’estate, dal 21 Giugno al 25 Luglio 2021, salvo proroghe:

WindTre Medium 5G Limited Edition con Easy Pay offre ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti e 50 Giga di traffico dati fino in 5G al prezzo di 12,99 euro al mese;

con Easy Pay offre ogni mese verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, verso tutti e di traffico dati fino in al prezzo di WindTre Large 5G Limited Edition con Easy Pay offre minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti e 70 Giga di traffico dati in 5G al prezzo di 14,99 euro al mese;

con Easy Pay offre verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, verso tutti e di traffico dati in al prezzo di WindTre XLarge 5G Limited Edition con Easy Pay offre ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e 50 minuti verso l’estero, 200 SMS verso tutti e 100 Giga di traffico dati fino in 5G al prezzo di 16,99 euro al mese;

con Easy Pay offre ogni mese verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e verso l’estero, verso tutti e di traffico dati fino in al prezzo di WindTre Unlimited 5G con Easy Pay offre minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 minuti verso l’estero, 200 SMS e Giga Illimitati in 5G al prezzo di 29,99 euro al mese.

C’è poi anche l’offerta convergente Unlimited Special 5G con Easy Pay, che offre Giga Illimitati in 5G, minuti illimitati e 200 SMS al prezzo di 9,99 euro al mese.

Nell’offerta XLarge 5G Limited Edition, viene attivata anche la promo con Giga illimitati per i primi 3 mesi dall’attivazione, automaticamente entro 72 ore dalla sottoscrizione e con disattivazione automatica dopo 3 mesi (precisamente 93 giorni) o in caso di disattivazione dell’offerta.

I prezzi e le condizioni sopra riportate riguardano le offerte con metodo di pagamento automatico tramite Easy Pay, ma sono presenti anche varianti su credito residuo. Nello specifico, in questo caso, Medium Limited Edition presenterà minuti illimitati verso tutti, 200 SMS verso tutti e 25 Giga in 4G al prezzo di 12,99 euro al mese, Large Limited Edition offrirà minuti illimitati, 200 SMS e 35 Giga in 4G a 14,99 euro al mese e infine XLarge 5G Limited Edition offrirà minuti illimitati, 50 minuti verso l’estero, 200 SMS e 60 Giga di traffico dati in 5G al prezzo di 16,99 euro al mese.

Il nuovo cliente può decidere di pagare una quota di attivazione di 6,99 euro invece di 49,99 euro. I restanti 43 euro, con una quota proporzionata ai mesi di mancata permanenza, saranno addebitati solamente in caso di recesso anticipato del contratto. Ci sarà sempre la possibilità di pagare anticipatamente i 49,99 euro per non dover sottostare ad alcun vincolo contrattuale. Su credito residuo il costo di attivazione è invece di 6,99 euro.

Le offerte sono disponibili anche per i già clienti e gli interessati possono anche abbinare uno smartphone tramite finanziamento Findomestic o Compass con la Medium Limited Edition. Possono essere proposti diversi smartphone come l’Oppo A54, il Vivo Y62 5G oppure lo Xiaomi Mi 11 Lite 5G a prezzi variabili.

Saranno presenti anche novità per le offerte generazionali.

Altre novità smartphone di WindTre

Restando nel mondo smartphone, c’è anche l’offerta Smart Pack Large 5G con minuti illimitati, 200 SMS, 100 Giga a 14,99 euro al mese e uno smartphone in abbinamento obbligatorio, anche con rate di 0 euro al mese, come nel caso dello Xiaomi Redmi Note 10 5G.

Invece, la Smart Pack 100 5G Limited Edition prevede minuti illimitati, 200 SMS e Giga illimitati per 3 mesi (poi 100 Giga al mese) a 16,99 euro al mese con smartphone 5G come lo Xiaomi Mi 11 5G e il Samsung Galaxy S21+ 5G, anche con rate in 24 mesi.

Infine, la Smart Pack Reload Plus prevede minuti illimitati, 200 SMS, Giga illimitati e il servizio Reload incluso a 29,99 euro al mese, a cui si aggiunge il prezzo dello smartphone scelto, anche con rate in 24 mesi.

Le Smart Pack sono disponibili solo con attivazione contestuale di uno smartphone a rate. Il costo di attivazione è di 6,99 euro invece di 49,99 euro se si mantiene l’offerta attiva, mentre per la Smart Pack Reload Plus il costo è gratuito invece che a 49,99 euro se si mantiene attiva l’offerta per la durata contrattuale.

Si ricorda che la rateizzazione di un qualsiasi smartphone con WindTre prevede il pagamento con carta di credito, un eventuale anticipo, un piano di rateizzazione e un costo di attivazione per la rateizzazione pari a 4,99 euro indipendentemente dallo smartphone scelto e dal suo prezzo.

In un’unica soluzione, invece, fino al 25 Luglio 2021 sarà possibile acquistare diversi modelli a marchio Xiaomi, Samsung e Oppo a prezzi scontati fino a 150 euro rispetto al listino tramite i WindTre Summer Days.

Dettagli sulla rete 5G di WindTre

Attualmente, la rete 5G di WindTre è disponibile in quasi tutto il paese con tecnologia FDD DSS, mentre il 5G TDD ha superato il 30% di copertura della popolazione.

Le tecnologie di rete con cui viene fornito il servizio di quinta generazione sono FDD (Frequency Division Duplex) DSS (Dynamic Spectrum Sharing) sulle frequenze a 1800 MHz e 2600 MHz, oppure 5G sulle frequenze TDD (Time Division Duplex) sulla banda a 3600 MHz.

Si ricorda che per navigare in 5G è necessario non solo disporre dell’offerta abilitata, ma anche di uno smartphone compatibile. Inoltre, è necessario che il cliente si trovi in una zona coperta. Al momento, la velocità massima stimata in 5G con WindTre è di 1,6 Gbps in download e di 150 Mbps in upload: nello specifico, fino a 1,6 Gbps nelle regioni dove WINDTRE dispone di 40MHz di banda contigui, mentre fino a 1,3 Gbps nelle regioni dove l’operatore dispone di soli 20MHz contigui.

Le offerte dati in Limited Edition

Passando alle offerte solo dati, WindTre offre questa estate l’offerta Cube Large Limited Edition che prevede 150 Giga di traffico dati con dispositivo WebCube.4G+ incluso nel prezzo (vale a dire rateizzato a 0 euro al mese) al prezzo di 12,99 euro al mese con Easy Pay.

In alternativa, sono offerte anche le offerte Summer Card e Summer Card 200, in questo caso su credito residuo. La Summer Card offre 100 Giga di traffico dati per due mesi al prezzo di 14,99 euro, mentre la Summer Card 200 prevede 200 Giga di traffico dati al prezzo di 19,99 euro.

WindTre Call Your Country con navigazione 5G, più Giga e App Busuu

Dal 21 Giugno 2021 le offerte Call Your Country avranno inclusi anche 3 mesi di abbonamento a Busuu Premium, il servizio per l’apprendimento di lingue con 12 idiomi tra cui scegliere, incluso l’italiano.

Entro 72 ore dall’attivazione, il cliente riceverà un SMS con un codice voucher da usare per ottenere i 3 mesi inclusi e potrà così scegliere uno dei 12 corsi. Al termine, il servizio si disattiva in automatico, mentre il voucher ha validità 3 mesi dalla ricezione dell’SMS.

Alcune delle offerte in portafoglio si arricchiscono con più traffico dati ogni mese e alcune saranno compatibili con la navigazione in 5G:

Call Your Country Super offre minuti illimitati nazionali, 300 minuti verso 53 Paesi e 70 Giga in 4G a 9,99 euro al mese su credito residuo, mentre in versione Easy Pay il prezzo resta uguale e i Giga diventano 100;

offre minuti illimitati nazionali, 300 minuti verso 53 Paesi e 70 Giga in 4G a 9,99 euro al mese su credito residuo, mentre in versione Easy Pay il prezzo resta uguale e i Giga diventano 100; Call Your Country Premium offre minuti illimitati nazionali, 300 minuti verso 53 Paesi e Giga illimitati in 5G per 3 mesi al prezzo di 13,99 euro al mese. Dopo i primi tre mesi l’offerta offrirà 100 Giga al mese allo stesso prezzo, su credito residuo. Con metodo Easy Pay dopo 3 mesi i Giga illimitati diventano invece 150 al mese;

offre minuti illimitati nazionali, 300 minuti verso 53 Paesi e Giga illimitati in per 3 mesi al prezzo di 13,99 euro al mese. Dopo i primi tre mesi l’offerta offrirà 100 Giga al mese allo stesso prezzo, su credito residuo. Con metodo Easy Pay dopo 3 mesi i Giga illimitati diventano invece 150 al mese; Call Your Country One offre minuti illimitati, 500 minuti verso 53 Paesi e 200 Giga in 5G al prezzo di 19,99 euro al mese. Con Easy Pay i Giga sono invece illimitati in questo caso.

Ci sono anche le Call Your Country Special, questa estate con attivazione gratuita e Busuu incluso, per clienti provenienti da Cina, Romania, Marocco, Bangladesh e Ucraina, a prezzi a partire da 8,88 euro al mese.

Altre novità WindTre

Dal 21 Giugno 2021 ci sono anche altre novità con l’operatore. In primo luogo, le offerte Easy Pay saranno utilizzabili anche a credito zero, mentre le offerte per non vedenti e non udenti saranno modificate per offrire minuti illimitati, 2000 SMS e 35 Giga a 7,49 euro al mese.

Dalla stessa data, chiuderà inoltre l’offerta WindTre Start per tutte le nuove sottoscrizioni, così come le offerte Call Your Country Special Filippine, India ed Egitto. Stesso discorso per l’opzione Cube Special con Super Fibra.

Le Internet Card e Internet Card 200 sono state semplicemente rinominate nelle Summer Card e Summer Card 200 sopra citate. Infine, le offerte Super Fibra di rete fissa renderanno disponibile il DNS dinamico al costo di 15 euro una tantum per le nuove attivazioni.