Al momento, le caratteristiche che distingueranno Telegram Premium dalla versione base non sembrano davvero indispensabili: si limitano infatti ad alcuni sticker e a certe emoji che si possono sbloccare soltanto, per l’appunto, «iscrivendosi a Telegram Premium».

Sempre nella stessa occasione Durov sottolineava che tutte le parti di Telegram che fino a quel momento erano gratuite lo sarebbero rimaste, e non è difficile capire il perché: trasformare un’app gratuita in una fonte di guadagno senza inimicarsi quanti l’hanno adoperata fino a quel momento è un’operazione che rasenta l’alchimia.

È quindi molto probabile che le funzioni a pagamento, accessibili a Telegram Premium, non vadano a intaccare le funzionalità di base: per chattare con gli amici, in altre parole, non servirà un abbonamento.

Per certi dettagli, invece, come emoji particolari, l’accesso a una banda maggiore per la trasmissione di audio e video, e via di seguito, presto potrebbe venire introdotta una corsia preferenziale per accedere alla quale sarà necessario sottoscrivere un abbonamento.