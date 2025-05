Nel pomeriggio dell’8 maggio 2025, presso la sede della Sezione Provinciale dell’Ente Nazionale Sordi (ENS) di Salerno, si è svolto un incontro con la presenza del Commissario della Polizia di Stato Anna Scarpati, il Vice Presidente Prov.le dell’ENS Carmine De Caro, il Consigliere Anziano Vincenzo Panebianco, Resp. UFS Sez. Prov.le Dott.ssa Vincenza Merola, l’interprete Rosaria D’Alessio.

Nel corso del convegno, cui hanno partecipato numerosi componenti dell’associazione, personale della Polizia di Stato ha illustrato le funzionalità dell’applicazione YouPol che, come noto, consente di segnalare, alla sala operativa della Questura, episodi di spaccio, bullismo, reati di violenza domestica e altri fatti criminosi.

L’app è caratterizzata dalla possibilità, anche per i non udenti, di trasmettere in tempo reale messaggi ed immagini agli operatori della Polizia di Stato, e le segnalazioni sono automaticamente georeferenziate. L’assistenza per le emergenze è H24 e rimane diretta e in tempo reale con la sala operativa della Questura o Commissariato di Pubblica Sicurezza più vicino all’indirizzo inserito

Durante l’evento è stata affrontata la difficoltà che i non udenti riscontrano nel relazionarsi con la Pubblica Amministrazione. Nella circostanza è stata specificata la possibilità di segnalare richiesta d’aiuto con l’app YouPol alla sala operativa tramite chat testuale ed in forma anonima, inoltre sono stati forniti altresì recapiti utili (indirizzi PEC), al fine di poter avere un contatto diretto ed immediato con gli uffici della Polizia di Stato.

L’incontro ha riscontrato notevole interesse tra i partecipanti, e nei prossimi mesi ci saranno altre occasioni per mostrare l’applicazione YouPol, destinate agli altri iscritti della citata associazione

Redazione Questure Polizia di Stato

Questura di Salerno

Piazza Giovanni Amendola, 16 – 84121 SALERNO ( Dove siamo)

telefono: 089613111

089613111 email: dipps174.00F0@pecps.poliziadistato.it