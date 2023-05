Accessibilità e videogiochi, le novità Xbox per player disabili

Microsoft ha introdotto nuove funzioni per rendere i giochi ancora più per tutti

In occasione del Global Accessibility Awareness Day, Xbox ha annunciato nuove iniziative a sostegno di una maggiore accessibilità nei videogiochi. Con il 66% dei giocatori che dichiara di dover far fronte a barriere in termini di accessibilità durante i momenti di gioco, Xbox ha ribadito di essere al lavoro sull’abbattimento di queste barriere con aggiornamenti ai suoi servizi e prodotti, tra cui: ampliamento delle pagine di supporto all’accessibilità per far conoscere ai giocatori le oltre 150 funzioni che favoriscono l’accessibilità, dalle impostazioni ai controlli disponibili sia su PC che console, nuove impostazioni di accessibilità sull’app Xbox per PC, tra cui la possibilità di disabilitare le immagini di sfondo e le animazioni, per aiutare i giocatori a ridurre i componenti visivi che potrebbero causare disturbi, confusione o irritazione, un nuovo aggiornamento di Microsoft Store su Xbox.com, che consente agli utenti di filtrare e cercare i giochi in base alle loro esigenze e preferenze di accessibilità, anche in base alla lingua supportata, con 17 opzioni.di Xbox.com consente agli utenti di applicare diversi filtri.

Da maggio a settembre, Xbox collaborerà con il Museo Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea (MMCA) della Corea per una mostra d’arte intitolata “Game Society”, che presenterà opere d’arte visiva contemporanea che rappresenta l’immaginazione e il realismo nei videogiochi. Un’esposizione che metterà in risalto l’accessibilità ai giochi e includerà l’installazione dell’Adaptive Controller Xbox. Xbox Olanda collabora con Paul Van Der Made, un giocatore disabile, e con la HiPerks Foundation per realizzare una nuova serie di video che mostrano l’impatto positivo che l’Adaptive Controller continua ad avere per i giocatori disabili. Infine, Xbox e Special Olympics parteciperanno ai Special Olympics World Games Berlin 2023. A giugno, Xbox e Humanelektronik inviteranno gli atleti e i partner Unified nella sala atleti di Berlino, dove potranno provare diverse funzioni di accessibilità e connettersi con altri partecipanti da tutto il mondo attraverso il linguaggio universale del gioco.