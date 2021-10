Pubblicità

Nel prossimo appuntamento del 27 ottobre con inizio alle ore 16.00, Poste Italiane ha deciso di inaugurare l’utilizzo di un interprete in grado di veicolare i contenuti della sessione didattica sulle nove tecnologie e sul digitale esprimendosi nella Lingua Italiana dei Segni.

Con questa iniziativa, l’Azienda intende proseguire con l’obiettivo di favorire una sempre più ampia inclusività fornendo la possibilità di fruizione di servizi e iniziative finalizzate ad ampliare le conoscenze di tutti i cittadini su tematiche di grande attualità quali, come in questa occasione, la “rivoluzione” tecnologica e digitale.

A Frosinone e provincia sono già molte le richieste di adesione pervenute ma per conoscere le modalità di partecipazione e/o prenotarsi all’iniziativa è ancora possibile rivolgendosi ai 130 uffici postali provinciali presso i quali iscriversi attraverso il link o il QRCode dedicati presenti sugli inviti in dotazione.

Durante la sessione della durata di un’ora circa, il relatore, affiancato dall’interprete della lingua dei segni, utilizzando un linguaggio chiaro e facilmente comprensibile, metterà a disposizione dei partecipanti le proprie conoscenze per permettere di sfruttare le opportunità offerte dall’evoluzione tecnologica e digitale come rimanere in contatto con parenti e amici anche lontani attraverso chat e videochiamate, gestire il proprio denaro direttamente dal palmo della mano attraverso il proprio smartphone, acquistare prodotti in ogni angolo del mondo e riceverli dove e quando si vuole oppure scoprire come alcuni oggetti di uso quotidiano siano in grado di assolvere funzioni diverse e di comunicare tra loro. Verranno inoltre forniti spunti utili sul tema della sicurezza.

I partecipanti al termine della sessione avranno a disposizione un questionario volontario e anonimo attraverso il quale potranno descrivere il loro rapporto col mondo tecnologico e digitale e indicare quali argomenti desiderano approfondire in successivi incontri tematici.

Anche durante questo periodo, in cui il distanziamento interpersonale è diventata la nuova regola sociale, Poste Italiane non ha voluto rinunciare alle proprie iniziative didattiche, adattandole ad un nuovo e più attuale contesto, ancora più diretto e facilmente fruibile.

Il progetto è coerente con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio, si muove nel segno della tradizionale attenzione dell’Azienda alle esigenze dei cittadini e in un’ottica di inclusione in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.