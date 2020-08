Google Duo, arrivano i sottotitoli per messaggi audio e video su Android e iOS

Google Duo si prepara a ricevere ufficialmente la funzione Sottotitoli (Caption Messages) sulle proprie app mobili: la conferma ci arriva direttamente dall’azienda Mountain View, che poche ore fa ha utilizzato l’account Twitter ufficiale @madebygoogle per annunciarne la disponibilità.

Della funzionalità Caption Messages ne avevamo parlato una prima volta a fine febbraio e successivamente ad inizio aprile, quando i colleghi di XDA erano riusciti ad attivarla manualmente comprendendone il funzionamento.

Come anticipato, la funzione serve a mostrare automaticamente dei sottotitoli per i video e gli audio messaggi registrati e potrà dunque essere utilizzata come un vero e proprio strumento di accessibilità particolarmente utile per i non udenti e gli ipoudenti.