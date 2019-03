Sala Assemblee UBI Banca Via Fratelli Gabba, 1 Milano Italy

Risorsa, strategia, investimento: come la tecnologia può generare valore per una organizzazione Non Profit?

AICCON, UBI Banca e TechSoup ti invitano a discuterne insieme in un incontro aperto e pensato per gli operatori del terzo Settore.

Cosa aspettarsi dall’evento?

Come in un laboratorio, discuteremo con voci di rilievo del Terzo Settore e del mondo profit del contributo che l’innovazione tecnologica può offrire allo sviluppo dell’impresa sociale oggi.

La trasformazione digitale e l’innovazione stimolano la generazione di nuove imprese e nuovi modelli organizzativi, nuove economie sociali, e per questo chiedono lo sviluppo di nuove competenze nelle singole persone.

Ma da dove cominciare?

È, innanzitutto, una questione di change management, di cambiamento della propria cultura aziendale e di allineamento di quest’ultima con le proprie scelte strategiche. A partire dalle singole persone. La tecnologia, infatti, non solo rende efficienti i processi di un’organizzazione, ma abilita meccanismi collaborativi e aperti funzionali al capitale umano.

Durante l’evento ti verranno offerti approcci, strumenti, esemplificazioni di come l’innovazione tecnologia produca valore sociale. Potrai interagire con i relatori, porre domande e fare networking con i partecipanti durante l’aperitivo a conclusione dell’evento.

Ti aspettiamo!

Il team di TechSoup

QUANDO e DOVE

Giovedì 28 Marzo | ore 15.30 – 18

Milano | Sala assemblee UBI Banca – Via Fratelli Gabba, 1

AGENDA

L’innovazione tecnologica che genera valore (sociale)

Ore 15.30 | Welcome

Ore 16 | Inizio Lavori

Introduzione di Vincenzo Algeri, responsabile Area UBI Comunità di UBI Banca

Tech & Finance for Good

Allocare le risorse in funzione di una strategia. E se si trattasse di change management?

Francesco Cassese, founder di Miror Consulting

Abilitare le competenze digitali nel Terzo Settore. Scenari e dati

Fabio Fraticelli, direttore scientifico TechSoup Academy e docente di Organizzazione Aziendale e del Non Profit presso l’Università Politecnica delle Marche

Strumenti finanziari e servizi digitali a sostegno di progetti sociali

Guido Cisternino, responsabile Terzo Settore ed Economia Civile di UBI Banca

Esperienze di Non Profit e innovazione

Modera Stefano Arduini, direttore Vita Non Profit Magazine

Quando la tecnologia produce valore ed impatto sociale

Roberto Mauri, direttore La Meridiana Cooperativa Sociale

Simona Torre, segretaria generale Fondazione Italiana Accenture

Strumenti ed opportunità del digitale per un percorso concreto di innovazione del Non Profit

Emma Togni, marketing manager TechSoup

Attività di audience interaction

Conclusione

L’innovazione abilitante. Quando la tecnologia diventa lo spazio su cui fare impresa (sociale)

Paolo Venturi, direttore AICCON

Ore 18 | Aperitivo di networking

Evento organizzato da TechSoup, UBI Banca e AICCON. Media partner: VITA Non Profit Magazine. Partecipazione aperta e gratuita previa registrazione.

Scarica l’agenda

https://www.techsoup.it / REGISTRATI