Diventa più ricca la 4° edizione del premio “TURISMI ACCESSIBILI – Giornalisti, Comunicatori e Pubblicitari superano le barriere” bandito dalla onlus Diritti Diretti, grazie a una collaborazione con digi.Art – Servizi digitali per l’Arte e i Beni Culturali.

Rispondendo all’invito di partnership pubblicato sul bando e sul sito web Turismipertutti.it, infatti, digi.Art ha deciso di offrire una sua VideoguidaLIS a uno dei partecipanti che avrà realizzato un’opera e/o un servizio per le persone sorde.

Chi si aggiudicherà il riconoscimento offerto da digi.Art come opera più votata on-line tra quelle dedicate alle persone sorde riceverà una VideoguidaLIS che comprende: Sviluppo del software, elaborazione dei testi scritti e delle immagini fornite, traduzione di mn. 15 in LIS (Lingua dei segni italiana), pubblicazione sulla piattaforma VideoguidaLIS e stampa di una targa personalizzata in materiale acrilico (30×20 cm circa).*

Si aggiunge così un altro premio ai due riconoscimenti offerti da Diritti Diretti:

PREMIO DEL PUBBLICO: € 1.000,00 all’’opera più votata online dal pubblico;

PREMIO DEGLI ESPERTI: Una targa all’opera scelta dalla onlus Diritti Diretti.

«Tutti quelli che si riconoscono nella mission della nostra onlus possono proporsi per sostenere il premio. Questa offerta ci ha colpito particolarmente perché proposta da chi ha vinto la seconda edizione del premio TURISMI ACCESSIBILI come opera più votata online, con la video-guida nella lingua dei Segni italiana del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (MArRC). Ciò vuol dire che hanno apprezzato il nostro lavoro e la visibilità che offriamo a tutti coloro che realizzano buone pratiche sull’accessibilità in Italia» sostiene Simona Petaccia, Presidente Diritti Diretti.

«L’Accessibilità alla cultura e ai luoghi di cultura – afferma Rosanna Pesce, dig.Art – deve basarsi sull’inclusione linguistica e culturale, sull’abbattimento delle barriere architettoniche, cognitive e sensoriali. Bisogna garantire libero accesso alle informazioni e rendere quest’ultime comprensibili al più vasto pubblico. Questo ci garantirà una crescita comune, una maggiore consapevolezza diffusa per tutto il Paese e il rispetto dell’uguaglianza e dei diritti di ciascuno di noi. Per questo, desideriamo sostenere Diritti Diretti e il suo premio offrendo una nostra VideoguidaLIS. Chi la riceverà avrà garantito l’abbattimento delle barriere sensoriali dell’udito, la qualità della comunicazione, oltre che l’uniformità e la semplicità d’uso».

