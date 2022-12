Olimpionico Improta, Onorificenza All Stars Fijlkam Campania 2022

PUBBLICITA

CASALUCE. Nella serata di venerdì 23 dicembre 2022, presso la sala consiliare del comune di Casapesenna, in via Don Peppe Diana, si è tenuta la cerimonia delle onorificenze sportive “All Stars Fijlkam Campania 2022”.

Erano presenti: il presidente regionale Fijlkam, M° Antonio Bracciante; Marcello De Rosa, sindaco di Casapesenna; Renato Natale, sindaco di Casal di Principe; Vincenzo Caterino, sindaco di San Cipriano d’Aversa; tutti i massimi vertici dirigenziali e sportivi Fijlkam della Regione Campania.

Tre i premiati olimpici distintisi nel karate, il casalucese Giovanni Improta a fronte del bronzo ottenuto ai Giochi Olimpici silenziosi di Samsun, in Turchia, nel 2017, e della partecipazione ai Giochi Olimpici silenziosi di Saxo do Sul, in Brasile, nel 2022. Attualmente Improta è componente della Nazionale Italiana F.I.S.S.

“Nella foto di rito con Giovanni, hanno posato il Direttore Tecnico della Nazionale Italiana F.I.S.S. Karate, Maestro Gerardo Di Gruccio; il delegato di Caserta della lotta, Maestro Salvatore De Lucia, ed il delegato di Napoli della Lotta, Maestro Antonio Finizio – affermano i componenti dello staff Improta -. Ricevere l’onorificenza All Stars Campania è motivo di orgoglio per ogni atleta agonistico. Siamo felici di quanto Giovanni continui a dimostrare con il suo impegno nello sport e nel sociale”.

Biagio Russo