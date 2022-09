Portiere sordo di Nocera convocato dalla nazionale di calcio a 5

PUBBLICITA

Il portiere Pio Grimaldi dell’Atletico Vitalica non conosce ostacoli. Questo sabato sarà impegnato con la nazionale sordi di calcio a 5

Pio Grimaldi, calcettista dell’Atletico Vitalica, convocato dalla nazionale sordi di calcio a 5 maschile. Scenderà in campo sabato 24 settembre alle ore 16 a Salsomaggiore per un’amichevole. “Sono contento di essere stato convocato di nuovo dalla nazionale sordi – ha detto Pio – spero di dare il meglio di me stesso così da dare soddisfazione alla mia squadra, l’Atletico Vitalica, che mi permette di allenarmi e mi supporta”.

“Ringrazio tutti i compagni ed il presidente Aniello Gaito che mi danno la giusta carica – ha aggiunto – ringrazio tutti i dirigenti, il mister, gli allenatori. Un grazie speciale a mister Mario Marra che mi aiuta anche al di fuori del campo con consigli preziosi”.