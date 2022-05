Torneo interregionale ENS (Ente Sordi Molfetta) – CSAIN di calcio a 5 over 35

PUBBLICITA

TARANTO – Organizzato dalla sezione Ente Nazionale Sordi di Molfetta e dal C.S.A.IN. (Centri Sportivi Aziendali e Industriali) Comitato Provinciale di Bari, si è svolta a Taranto presso il campo del Centro Sportivo “Vivisport” sito in Viale Unità d’Italia 139, la seconda giornata del 18° storico Torneo interregionale ENS – CSAIN di calcio a 5 riservato ad atleti sordi oltre i 35 anni di età.

La prima partita in programma tra l’ ENS Taranto e l’ ENS Bari ha visto soccombere i padroni di casa per 3 -5 sulla squadra barese trascinate da un Binetti in grande giornata siglando ben 4 reti delle 5 messe a segno, e dove il risultato è stato in equilibrio fino alla fine della gara.

Nella seconda partita della giornata invece netto successo dell ENS Matera sull’ ENS Monopoli per 10 – 2 con una partita che non ha avuto storia già dalle prime battute iniziali con grande protagonista dell’incontro il giocatore materano Copeta che ha messo a segno ben quattro reti.

In questa giornata ha riposato la squadra dell’ ENS Molfetta, ora in classifica sono al comando dopo due giornate ben quattro squadre, Molfetta, Matera, Monopoli e Taranto con tre punti.

Il torneo che si svolge in maniera itinerante, vedrà in programma sabato 18 settebre p.v. la terza giornata che si giocherà presso l’impianto Mundial Football in via Morelli e Silvati a Torre a Mare (Bari), alle ore 18 ENS Taranto – ENS Molfetta e alle ore 19 ENS Monopoli – ENS Matera .