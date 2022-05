PUBBLICITA

Lerose fa parte degli ottantacinque atleti italiani in gara in undici discipline per quindici giorni di competizioni. Sono infatti questi i numeri della 24esima edizione delle Summer Deaflympics, le olimpiadi estive per atleti sordi.

L’evento è in programma a Caxia do Sul, in Brasile, dall’1 al 15 maggio.

Due gli atleti impegnati nell’orientamento: Daniele Jabr e Luigi Lerose. Le prove di orienteering partiranno domani (6 maggio) con la sprint. Seguono la sprint relay, la super sprint relay, la middle distance e la long distance e relay. Leore, pur risiedendo a Manchester, da quest’anno è tesserato con il g.s Capannori