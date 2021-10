Campionati europei Pallacanestro sordi “Pescara 2021”, domani la presentazione

Pubblicità

Pescara. La sala consiliare del Comune di Pescara ospiterà giovedì 14 ottobre, dalle ore 11.00, la conferenza stampa di presentazione del Campionato europeo di Basket Sordi.

Si tratta di un grande evento per la città di Pescara e per l’intero movimento nazionale, vista la presenza di 17 squadre partecipanti, suddivise in divisione maschile e femminile, in rappresentanza di 10 nazioni provenienti da tutta Europa.

Redazione abruzzolive

I Campionati Europei di Pallacanestro si svolgono ogni quattro anni e decretano i Campioni d’Europa.

Di seguito la lista dei partecipanti e l’ordine degli interventi:

1) Carlo Masci (Sindaco Pescara)

2) Guido Zanecchia (Presidente FSSI)

3) Nicoletta Di Nisio (assessore alle Politiche per la disabilità)

4) Patrizia Martelli (assessore allo Sport)

5) Guerino Testa (consigliere regionale)

6) Francesco di Girolamo (FIP)

7) Luca Pancalli (CIP)

8) Tommaso Graziosi (Presidente OC)

9) Coach e capitani nazionale italiana maschile e femminile (2 per formazione)

10) Enzo Imbastaro (presidente regionale del Coni)