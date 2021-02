Bielmonte, domani c’è il campionato italiano di sci dei sordi

Organizza SciaLis Aps-Asd, in collaborazione con la Federazione Italiana Sport Sordi (Fssi)

Sabato 20 febbraio, a Bielmonte, avrà luogo il campionato italiano di sci e snowboard dei sordi, che SciaLis Aps-Asd, in stretta collaborazione con la Federazione Italiana Sport Sordi (Fssi) organizza per il secondo anno consecutivo, aggiungendo, quest’anno, anche le manches di slalom gigante di sci e non solo quelle di gigante e speciale di snowboard.

«Gli iscritti sono una quarantina di atleti, provenienti da più parti d’Italia: Torino, Milano, Verona, Genova, Chieti, Venezia, nonché gli atleti appartenenti a SciaLis di Bielmonte» – spiega il presidente Toy Bonadeo. Inizio gare alle 10 e la premiazione è prevista alle 16. Main Sponsor dell’evento: Rossignol.

«Da quest’anno, infatti, SciaLis non è più solo una manifestazione, ma una associazione no profit, che, grazie ai contributi di sponsor generosi, rende lo sci uno sport fruibile alle persone affette principalmente da disabilità uditiva, garantendo la gratuità ai corsi e agli allenamenti, presentando regolare attestazione Isee. Una grossa opportunità -. Fa rilevare la vicepresidente Cinzia Bonadeo – per chi ha difficoltà a sostenere i costi di questo magnifico sport. In più, si dà la possibilità ai ragazzi più ambiziosi di entrare nell’agonismo, in quanto SciaLis è affiliata alla Federazione Sport Sordi Italia».