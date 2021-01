Associazione GS ENS Varese: assemblea elettiva per rinnovare Consiglio Direttivo

VARESE, 7 gennaio 2021- Il GS ENS Varese, Associazione sportiva per atleti sordi, dopo aver compiuto mezzo secolo nel 2020 e a causa della pandemia che ha bloccato tutte le attività sportive, cerca di ripartire alla grande.

Infatti domenica, 10 gennaio ci sarà l’Assemblea elettiva per rinnovare il Consiglio Direttivo.

Per la prima volta il Gruppo Sportivo si affiderà all’Assemblea e al voto in modalità telematica!

L’attuale Consiglio Direttivo, alla scadenza del mandato quadriennale, è composto dal presidente Cristian Gnodi, il vicepresidente Christian Ciotti, i consiglieri Francesca Faroni, Filippo Torriani e Paolo Bianchi.

I dirigenti hanno deciso di ricandidarsi ancora e di continuare il lavoro svolto negli ultimi quattro anni, tranne il consigliere Paolo Bianchi che ha deciso di non ricandidarsi dopo 12 anni nella società. A lui vanno i nostri ringraziamenti per il suo lungo contributo.

Intanto si sono candidati come consiglieri anche Mauro Dori, Dario Galbiati, Ezio Ricci e Francesco Demita.

Il presidente Cristian Gnodi commenta: “Finisce il mio primo mandato da presidente, ho imparato tanto e abbiamo sudato tantissimo per raggiungere obiettivi. Ringrazio i miei consiglieri per il lavoro svolto. Ora sono pronto per altri quattro anni e faccio un grande in bocca al lupo ai consiglieri candidati. Forza Varese.