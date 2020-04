E’ già passata una settimana da sabato 28 marzo, ma non si ferma l’eco della prima edizione de ‘Il #Miglio SMART ai tempi del #Covid 19”, l’evento ludico organizzato dal brand Iovedodicorsa di Marco Frattini in collaborazione con CiaoRunner e Club del Miglio

L’idea era di correre un miglio, pari a 1609,34 metri, coinvolgendo i propri bambini e l’intera famiglia, per alleggerire e compensare la mancanza di eventi sportivi e passare un po’ di tempo in armonia e felicità. Si poteva correre, camminare, gattonare, salire o scendere le scale, usare la cyclette o i rulli, nonché il tapis roulant, farlo in casa o in giardino. L’importante era poi rendere visibile e accertare il tutto attraverso i social.

“L’obiettivo è stato raggiunto – spiega Marco Frattini ideatore dell’evento – Il #Miglio SMART ai tempi del #Covid 19 è stato un successo, abbiamo ricevuto quasi 200 filmati e qualcosa come 500 foto, per un totale di 300 persone circa che hanno contattato direttamente il numero whatsapp, facendo, sui diversi social ho visto anche utenti diversi da quelli che non si sono fatti sentire direttamente. Stimo circa 500 persone che ne hanno preso parte in totale, non male per essere una prima edizione assoluta. In generale c’è voglia e bisogno di sfogarsi in qualche modo, abbiamo dato un ulteriore stimolo”.

Ora però la voglia di creare altri stimoli e nuove motivazioni è già nella testa del titolare di ‘Iovedodicorsa’: “C’è un nuovo appuntamento, sempre in collaborazione con CiaoRunner, Club del Miglio e il prezioso contributo di due nuovi protagonisti come Noxout Cover Band e Leviten. Il 18 e il 19 aprile ci sarà “Il #Migliolombardo SMART ai tempi del Covid 19” Qui le info e iscrizioni per diventare anche Bandana Nera del Miglio.

Cosa è il miglio lombardo? Possiamo anticipare la misura di 1784,80 metri, ma le motivazioni di questa scelta, il perché vi sia questa misura differente dal classico miglio, saranno illustrate nei prossimi giorni. Ora è il momento di rivivere i gioiosi momenti di sabato 28 marzo con uno splendido video del Il #Miglio SMART ai tempi del #Covid 19”:

GUARDA QUI

https://www.iovedodicorsa.com/

Hashtag ufficiale: #migliovirale

INFO “Il #Miglio SMART ai tempi del #Covid 19” – CLICCA QUI

Chi è Marco Frattini – CLICCA QUI

Cesare Monetti Press Office

Il Club Del Miglio OFF