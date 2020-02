Non più un unico evento ma, per la prima volta, tre concentramenti di 2 giornate nelle città di Pesaro, Varese e Fabriano. Cambia la formula di svolgimento del campionato maschile di basket organizzato dalla Federazione Sport Sordi Italia, al via sabato 15 febbraio alle 17.30 a Pesaro con la sfida tra i padroni di casa e l’Ens Varese.

Il giorno dopo i campioni d’Italia affronteranno alle 11 i Royal Lions Fabriano. Dopodiché le tre partecipanti si daranno appuntamento il 14 e 15 marzo a Varese (Varese-Fabriano e Varese Pesaro) e poi il 9 e 10 maggio a Fabriano (Fabriano-Pesaro e Fabriano Varese).

Alberto Garau

http://incodaalgruppo.gazzetta.it/