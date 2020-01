Grande successo per il Torneo Internazionale di Calcio a 5 dedicato ai Sordi svoltosi nei giorni scorsi nei campetti sportivi di Vigevano, Cassolnovo e Parona

Dal 20 al 25 gennaio 2020 si è tenuta a Vigevano la 7 °edizione della European Deaf Federal Champions League Futsal. Nel torneo DCL si sono sfidate 24 squadre maschili e 13 squadre femminili con ben 581 persone tra giocatori e ufficiali di gara. Le squadre di uomini e donne sono state invitate dal comitato della DCL come campioni della loro Federazione Nazionale. Ogni paese era qualificato con i propri club, per un totale di 21 paesi rappresentati. Il torneo ha avuto un buon sviluppo ogni giorno grazie anche alla collaborazione del club S.S.S. Milano, che ha gestito la parte organizzativa.

A vincere il torneo maschile è stata la compagine italiana del GSS Potenza, che ha trionfato contro la squadra spagnola C.D.S. Huelva con il risultato finale di 5-3. E’ stato invece il gruppo tedesco del GTSV Essen a vincere nuovamente il titolo per il torneo femminile. In finale GTSV Essen ha battuto il C.D.C. Altatorre dalla Spagna con il punteggio finale di 7-3. Nei prossimi mesi la Federazione comincerà con i preparativi per l’ottava edizione.

Premi e riconoscimenti individuali:

Uomini:

Best player: David Susiac (GSS Potenza)

Best young player: Amadeus Lantz (IK Hephata)

Best goalkeeper: Emilio Jose Peñalver(GSS Potenza)

Best coach: Yair Elmaykes (Dolphins Ashdod)

Top Scorer: Jacobus A. Castelijns (GSS Potenza) (16 goals)

Fair Play: UKS Bagry Krakow

Top 5 players: Emilio Jose Peñalver (GSS Potenza) Jacobus A. Castelijns (GSS Potenza) Abraham Sanchez (CDS Huelva) David Susiac (GSS Potenza) Nikolai Voronin (Dolphins Ashdod)



Donne:

Best player: Melissa Gracic (GTSV Essen)

Best young player: Adelina Worseck (GTSV Essen)

Best goalkeeper: Natalia Mikhaylova (CDC Altatorre)

Best coach: Romel Belcher (IK Hephata)

Top Scorer: Melissa Gracic (GTSV Essen) (10 goals)

Fair Play: AS Tolosa

Top 5 players: Natalia Mikhaylova (CDC Altatorre) Melissa Gracic (GTSV Essen) Leticia Oca (CDC Altatorre) Fatima Tebibel (IK Hephata) Nathalie O’Brien (Doncaster Ladies DFC)



