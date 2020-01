Le piste di Bielmonte diventano «terreno di sfida» per gli sciatori sordi. Fra poco meno di un mese, la scuola Monte Marca annuncia un fine settimana da fuori classe. Sabato 22 febbraio saranno infatti disputati i campionati italiani di snowboard organizzati in collaborazione con la Federazione Sport Sordi italiana (Fssi). Al mattino sono previste due prove di slalom gigante e altrettante al pomeriggio dedicate allo speciale. «La conferma ci è giunta in queste ore – conferma Cinzia Bernecoli della scuola -. E’ la prima volta per Bielmonte e arriveranno atleti da tutta Italia. Siamo veramente soddisfatti del risultato».

Il giorno dopo, domenica 23, sarà la volta della quarta edizione di Scialis, con uno slalom benefico a cui, ormai dalla prima puntata, partecipano anche i campioni dello sci italiano. Lo scorso anno erano stati Piero Gros, Giuliano Razzoli e il giovane atleta Luca Zennaro (che gareggia per la Fssi) ad animare la giornata.

«A tenere alto il morale con le sue battute spiritose era venuto anche Cristiano Militello – prosegue Cinzia Bernecoli – Ci aveva tenuto compagnia insieme ai bambini delle scuole di Cossato. Speriamo che anche quest’anno si possa replicare. Fra gli ospiti speciali ci sarà invece Manuela Moelgg che ci ha già assicurato la sua presenza e che scierà con noi».

Le iscrizioni a Scialis, evento realizzato con il contributo della Fondazione Crb, si sono aperte questa settimana. Saranno anche quest’anno almeno un centinaio gli sportivi di tutte le età che affronteranno la gara sulle piste della Panoramica Zegna. Quanto raccolto durante la manifestazione di solidarietà sarà poi devoluto all’Istituto comprensivo di Cossato che segue il bilinguismo con la Lingua dei segni. Intanto la scuola ha in serbo per quest’anno, un’altra novità: il 7 marzo è in programma Velasci che si svolge in parte in barca a Loano e sugli sci a Bielmonte

https://www.lastampa.it/