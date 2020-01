TEVEROLA. Il campione Giovanni Improta è approdato all’ASD Atletica Marcianise.

La storia vivente dello sport da combattimento teverolese, che ha attaccato i guanti al chiodo nel 2014 e che è stato tesserato presso l’ASD Atletica Teverola nell’anno 2019, ha deciso di cambiare società poiché nella realtà marcianisana, presieduta da Angelo Garofano, vi confluiscono tutti i sordomuti podisti della Campania. Un’avventura sportiva che Giovanni condividerà con amici di vecchia data.

Nell’anno solare appena concluso, Improta si è aggiudicato: una medaglia di bronzo ai Campionati Italiani FSSI – Roma/Ostia KM21 e la medaglia di vicecampione italiano FSSI in occasione della corsa su strada KM 10 di Cinesello Balsamo.

“Spero che il 2020 mi regali altre soddisfazioni, seppur, per motivi lavorativi, il podismo rappresenti solo un hobby – afferma Giovanni Improta -. In questa nuova società ho incontrato anche vecchi amici pugili che, come me, militavano nell’Excelsior Boxe di Marcianise dell’indimenticabile e mitico Domenico Brillantino. Questa città è per me, sportivamente parlando, una seconda casa”.

Biagio Russo