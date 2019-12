Un saluto molto speciale da parte di alcuni rossoblù a tutti i tifosi non udenti

IL SALUTO. L’atmosfera dello stadio è meravigliosa e i suoni del tifo o della palla che viene calciata sono qualcosa di unico. Per alcuni tifosi però l’esperienza non è la stessa. Ecco allora che i calciatori del Cagliari e il presidente Giulini hanno voluto mandare un “Forza Cagliari” molto speciale a tutti i tifosi non udenti attraverso il linguaggio dei segni.

Si ringrazia Massimiliano Giovannardi per il video.

