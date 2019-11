Non è sicuramente il piazzamento auspicato a inizio Mondiale, ma la Nazionale Italiana Sordi può comunque guardare con orgoglio a quanto messo in mostra nell’avventura iridata disputata a Winterthur. Brucia ancora l’eliminazione nel girone iniziale, dovuto principalmente alla sconfitta inaugurale per 5-4 contro l’Algeria: non è infatti poi stato sufficiente per accedere ai quarti di finale superare 7-1 la Bielorussia e pareggiare 3-3 con la Thailandia.

Le vittorie contro Croazia e Giappone hanno poi ancorato gli Azzurri al nono posto finale di una manifestazione vinta dalla Spagna in finale sui padroni di casa della Svizzera.

Tra gli Azzurri, da rimarcare le prestazioni di Simone Cicero e Salvatore Terranova, top scorer con cinque reti ciascuno, all’interno di una rosa che comprendeva anche alcuni volti noti del calcio a cinque piemontese, su tutti Alessandro Cuscela dello Sportiamo ed Edoardo Monaco della L84.

Svizzera vice-campione del Mondo

Grande risultato della Nazionale maschile rossocrociata, seconda alla Coppa del Mondo Futsal per sordi che si è svolta a Winterthur