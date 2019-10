Si avvicina l’importante appuntamento per la città di Sondrio e per tutta la provincia con le Olimpiadi invernali dei sordi che sono in programma dal 12 al 21 dicembre tra Sondrio, Chiavenna, Madesimo e Santa Caterina Valfurva.

Olimpiadi dei sordi, in visita dal Giappone alle Valle

Ieri, martedì 8 ottobre, per visitare il territorio e scoprire le bellezze di Valtellina e Valchiavenna, una delegazione di atleti sordi proveniente dal Giappone, insieme al loro interprete, hanno incontrato l’assessore a Turismo ed Eventi del Comune di Sondrio, Francesca Canovi, e visitato la città di Sondrio.

“Hanno manifestato il loro apprezzamento per la nostra città, per il territorio, per le persone che lo vivono e per i prodotti tipici locali – afferma l’ssessore Canovi -. Le Olimpiadi silenziose sono per Sondrio un’importante opportunità di promozione turistica, che non intendiamo assolutamente lasciarci scappare. Nel nostro capoluogo si terrà la cerimonia di inaugurazione di questi “giochi silenziosi” che siamo onorati di ospitare”.

L’assessore Francesca Canovi, insieme a Stefania Stoppani, responsabile del Servizio Turismo e Marketing territoriale del Comune di Sondrio, e grazie all’aiuto dell’interprete della delegazione, ha voluto anche lanciare un messaggio di accoglienza agli atleti giapponesi, rigorosamente con il linguaggio dei segni.

