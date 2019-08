I Mondiali di bowling sordi andati in scena a Taipei non sono stati positivi per gli azzurri che non hanno conquistato nessuna medaglia, nonostante i buoni risultati degli ultimi Europei di Monaco di Baviera di un anno fa quando la squadra femminile raggiunse una medaglia d’argento.

“Purtroppo, il Mondiale non è andato come tanto avremmo voluto – commenta il direttore tecnico del settore bowling, Loretta Ciotti – Nessun risultato buono è arrivato da Taipei e ora c’è solo tanta delusione da smaltire. Ci stiamo chiedendo il perché di tutto questo dopo i buoni risultati degli anni scorsi: certo, il fuso ha fatto la sua parte. Appena arrivati, abbiamo avuto giusto un giorno per ambientarci e poi siamo partiti subito con le gare.

C’era tanto caldo e tanta umidità fuori mentre all’interno della struttura del bowling c’era l’aria condizionata molto forte e faceva freddo. Dobbiamo accontentarci del sesto posto delle ragazze che è il miglior piazzamento di questo Mondiale ma per rimane comunque una grande delusione. In vista delle Olimpiadi, dobbiamo assolutamente allenarci di più, essere più forti e determinati. Inizieremo a lavorare quanto prima”.

Da segnalare il 25° posto per Giuseppa Torrisi, con la finale master mancata per pochissimi birilli.

http://incodaalgruppo.gazzetta.it