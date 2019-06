Calcio balilla una passione da bar ma non solo.

Per gli appassionati del classico calcino o biliardino, chiamatelo come volete, venerdì 7 giugno dalle 20 in poi, in collaborazione con la ASD Quadrifoglio, si svolgerà una serata dove tutti possono scalcinare e confrontarsi con altri giocatori, ma soprattutto anche con professionisti e con i neo campioni nazionali della categoria sordi .

Il tutto si svolgerà al bar Fedi in via Romea sud, 191, a Classe

Per info sms su whatsapp al n. 3662381211 Andrea