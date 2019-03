In occasione della giornata delle donne

Promessa curiosa quella di Cristiano Biraghi oggi all’Ente Nazionale Sordi di Firenze (clicca qui per le foto e i video esclusivi). Nel corso del discorso davanti ai presenti (principalmente donne), il giocatore della Fiorentina ha promesso che in caso di gol farà un’esultanza speciale in onore dei non-udenti davanti ai quali ha parlato quest’oggi.

Promessa simile a quella che fece un po’ di tempo fa Cristian Galano del Bari, poi messa in pratica.

Fonte: Dimitri Conti

