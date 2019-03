Domenica 7 aprile 2019 la Maratona Internazionale di Roma sarà aperta alla partecipazione di atleti paralimpici tesserati nel 2019 per FISPES e FSSI (Federazione Sport Sordi Italia).

Gli atleti in carrozzina da corsa partiranno circa 5-10 minuti prima della gara agonistica assoluta, mentre Gli atleti non vedenti o ipovedenti, se al loro seguito hanno una guida, partiranno dalla testa della corsa con gli Elité Runners. Partenza ed arrivo sono previsti in via dei Fori Imperiali. Gli atleti deambulanti, delle altre classi funzionali, e gli atleti della categoria sordi saranno collocati nelle griglie di appartenenza secondo il tempo di accredito.



Domenica 28 aprile si disputerà la VIII Padova Marathon, organizzata da Assindustria Sport Padova, con partenza dallo Stadio Euganeo di Padova e arrivo in Prato della Valle. La gara è aperta a tutte le categorie funzionali FISPES.

Londra invece è stata di nuovo scelta da World Para Athletics per ospitare il Campionato Mondiale di Maratona in abbinamento alla Virgin London Marathon. Ci saranno cinque gare (T11/12 e T52/53/54 per uomini e donne, e T45/46 per i soli uomini) in cui la posta in palio sarà la conquista delle slot di qualificazione per le Paralimpiadi di Tokyo.

http://incodaalgruppo.gazzetta.it/