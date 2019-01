Pochi giorni dopo l’epilogo della “Deaf Champions League”, tornano le emozioni del Calcio a 5 targato FSSI (Federazione Sport Sordi Italia).

E’ il momento delle “Final Four” di Coppa Italia : le quattro semifinaliste della manifestazione della “Coccarda Tricolore” si sfideranno in una due giorni mozzafiato.

L’ASD GS Sordi Potenza avrà l’onore di ospitare al“PalaPergola” le fasi finali del torneo. I rossoblù si giocheranno la possibilità di conquistare il primo trofeo stagionale, davanti al proprio pubblico. Il Presidente Paolo Rosa sottolinea con orgoglio di aver già vinto un trofeo, quello dell’organizzazione : “Non è facile rendere possibile un evento sportivo di queste proporzioni: dobbiamo ringraziare il Comune di Potenza ed i nostri sponsor, senza dei quali difficilmente saremmo arrivati a contendere trofei importanti alle “Grandi” d’ Europa. Il podio di Stoccarda ci ha reso davvero consapevoli di tutto il nostro potenziale, c’è da fare davvero i complimenti ai ragazzi ed al Mister. Sarei felice se il grande cuore Rossoblù dei Potentini potesse battere anche un po’ per noi, questa squadra lo merita. Per noi sarà una grande festa, a casa nostra, davanti alla nostra gente… Faremo di tutto per alzare quel trofeo!”

Non sappiamo se il desiderio del Presidente Rosa si trasformerà, effettivamente, in realtà. Sappiamo, di certo, che le avversarie dei Rossoblù saranno tre delle migliori formazioni in circolazione: Pescara, Real e Non Solo (Magenta) e Palermo.

Risulta particolarmente temibile la formazione Magentina : il quintetto lombardo è reduce dalla sconfitta in finale di Champions contro i pluricampioni Israeliani dell’ “Ashdood.”

C’è la sensazione che, alla fine, saranno rossoblù e bianconeri a contendersi la coppa.

Staremo a vedere, di sicuro sarà una due giorni di grande spettacolo!

QUESTO IL PROGRAMMA DEL TORNEO:

Sabato 19 Gennaio

1° SEMIFINALE- ore 17.30

GSS Potenza – PSA Pescara.

2° SEMIFINALE – ore 19

Fenice Sordi Palermo – Real e Non Solo (Magenta)

Domenica 20 Gennaio

FINALE 3°e 4° POSTO – ore 10

FINALE 1° e 2° POSTO – ore 11.30