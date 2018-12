Europei di calcio a 5 sordi: l’Italia è in semifinale. Ed è una grande gioia, un cammino che sta crescendo e un gruppo che ha quella giusta voglia di far bene con concentrazione e dedizione. I quarti di finale si sono svolti oggi, contro l’ostica Bielorussia – nel mondo dello sport sordi, i Paesi dell’Est sono sempre difficili da affrontare, i rispettivi movimenti partono infatti dalle scuole speciali – ma l’Italia ha giocato il suo miglior avvio di partita dall’inizio della rassegna continentale che si sta svolgendo in Finlandia, a Tampere. Nei primi minuti di gioco, infatti, subito due gol segnati per il team italiano, poi un gol dei bielorussi a causa di una distrazione difensiva. Ma è qui che è iniziata la vittoria.

Senza abbassare mai la guardia, la squadra azzurra ha continuato a giocare e dominare, segnando altre due reti e chiudendo il primo tempo sul 4-1. Inizio del secondo tempo ed altri due gol: 6-1. A questo punto, i bielorussi hanno reagito, mettendo il portiere in movimento e questo ha creato non pochi problemi ai ragazzi di mister Subrani: 6-4, time out tecnico, correzioni in corso e recupero della fiducia necessaria per chiudere il match con altri tre gol, 9-4 e semifinale meritatamente conquistata che si giocherà domani, mercoledì 12 dicembre, contro la fortissima Russia, ore 17.30 (16.30 italiane) e diretta sulla pagina Facebook della FSSI.

Per oggi, la gioia è tanta. Dopo un pareggio e una vittoria contro Repubblica Ceca e Israele, ieri, gli azzurri hanno battuto, nell’ultima gara del girone, i padroni di casa della Finlandia e oggi, ai quarti di finale, è arrivata la vittoria contro la Bielorussia con 2 gol di Vanacore, 2 di Terranova, 2 di Lucchese, 1 di Amas, 1 di Bilgini e 1 di Longhi. Vittoria che dà accesso alla semifinale di domani.

http://incodaalgruppo.gazzetta.it