A “O anche no” la disabilità non va in vacanza

Nella puntata estiva di “O Anche No .

La disabilità non va in vacanza”, programma di inclusione sociale e disabilità di Rai3, in collaborazione con Rai per il Sociale e Rai Pubblica Utilità, domenica 19 giugno alle 9, in occasione della Giornata mondiale del rifugiato, verrà riproposto il servizio dedicato a ‘La Nostra Famiglia’, l’associazione che si dedica alla cura e alla riabilitazione delle persone con disabilità, che ha accolto una rifugiata ucraina.

Poi, la testimonianza della giovane senegalese Penda Thiem, aspirante chef ed il lavoro di Alberto Cairo, soprannominato “l’Angelo di Kabul”, responsabile del programma ortopedico del Comitato internazionale della Croce rossa in Afghanistan.

Paola Severini Melograni, con Tiziana Civitani, cantante dei Ladri di Carrozzelle, presenterà il servizio di Ylenia Buonviso che sarà in Abruzzo, alle porte del Parco Nazionale del Gran Sasso, alla scoperta del percorso ciclistico per mountain bike e hand bike. Anche nell’edizione estiva di ‘O anche No’, presenti i ‘Ladri di Carrozzelle’ con il brano Il ‘Glifosato misteriosoì contro l’uso dei pesticidi e con la nuova sigla, Mari del Sud, e Stefano Disegni che in vista della Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, (il 30 maggio), presenterà il video di ‘Carozzella romana’, canzone di denuncia, interpretata dall’attore Rodolfo Laganà. O ‘Anche No’ di Paola Severini Melograni, regia di Gabriele Mammarella sarà anche in replica lunedì 20 giugno alle ore 01:00

Tutte le puntate e anche le stagioni precedenti su Raiplay: https://www.raiplay.it/programmi/oancheno