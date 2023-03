PUBBLICITA

Secondo appuntamento non mancate!!!

CineTeatro Baretti e +Cultura Accessibile onlus

Insieme per una rassegna straordinaria del grande Cinema Italiano in collaborazione con Cineteca Nazionale

Mercoledì 22 marzo 2023, ore 21

LE MANI SULLA CITTÀ (1963).

Regia Francesco Rosi.



CineTeatro Baretti

Via Baretti, 4 – Torino

Ingresso gratuito



Proiezioni con sottotitolazione facilitata e audiodescrizione

audiodescrizione scaricabile da

https://www.moviereading.com/

dalla sezione market, andare nel campo di ricerca (in alto) e digitare

il titolo del film

Secondo appuntamento con i capolavori del Cinema Italiano, proposti in versione restaurata e resa accessibile.

L’audiodescrizione e la sottotitolazione consentono la visione anche alle persone con disabilità sensoriale, cognitiva e alle persone più fragili.

L’accessibilità alla Cultura è oggi più che mai il tema centrale e nevralgico per promuovere l’inclusione sociale e garantire diritti a milioni di famiglie.

In collaborazione con Museo Nazionale del Cinema che fino al 17 aprile presenta la mostra

Le Mani Sulla Verità. 100 Anni di Francesco Rosi”.

”Il denaro non è un’automobile, che la tieni ferma in un garage: è come un cavallo, deve mangiare tutti i giorni!”

In seguito al crollo d’un palazzo vecchissimo, scoppia a Napoli uno scandalo immobiliare. Si tratta d’un film ispirato a fatti reali e che denuncia le speculazioni, i compromessi e i commerci dei partiti al potere.

Con Rod Steiger e Salvo Randone

Regia di Francesco Rosi

Leone d’Oro al Festival di Venezia, 1963

Un ringraziamento speciale per la concessione del film

Prossime proiezioni

Mercoledì 19 aprile, ore 21: UNA GIORNATA PARTICOLARE regia di Ettore Scola

Mercoledì 23 maggio, ore 21: PANE E CIOCCOLATA regia di Franco Brusati

Info: Cristina Voghera (direttore artistico cinema) cinema@cineteatrobaretti.it,

Daniela Trunfio (+ Cultura ASccessibile) daniela.trunfio@fastwebnet.it



