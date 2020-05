Immagina un film che ha tutto per essere un capolavoro: una trama avvincente, una fotografia superlativa, personaggi in cui è facile immedesimarsi, un finale epico. Con simili ingredienti, ti aspetteresti che riesca a ottenere un successo di pubblico eccezionale. Ma le cose vanno diversamente.

Perché? Quel film ha un punto debole: l’assenza dei sottotitoli.

In passato è capitato spesso che pellicole dal gran potenziale si siano poi rivelate un fallimento dopo le prime settimane dall’uscita nelle sale cinematografiche.

A pesare un ruolo decisivo il mancato inserimento dei sottotitoli. Se ci pensi, nella storia del cinema sono tanti gli esempi che possiamo fare.

Uno su tutti: Il Mago di Oz. Al suo debutto nel 1939 fu un fiasco, 17 anni dopo si trasformò in uno straordinario successo di pubblico. A seguire trovi un breve approfondimento sull’importanza dei sottotitoli.

Sottotitoli: l’importanza di un cinema aperto a tutti

I sottotitoli rendono il cinema un luogo accessibile a tutti. Esistono almeno tre motivi per cui dovresti sottotitolare il tuo video:

Video accessibile alle persone con problemi di udito : lo sai che in Italia l’8 per cento della popolazione (5 milioni di persone) soffre di problemi all’udito? E ancora: sei a conoscenza che negli USA ci sono 4 milioni di non udenti? Da qui l’importanza di sottotitolare il video.

: lo sai che in Italia l’8 per cento della popolazione (5 milioni di persone) soffre di problemi all’udito? E ancora: sei a conoscenza che negli USA ci sono 4 milioni di non udenti? Da qui l’importanza di sottotitolare il video. Video accessibile ovunque : un altro valido motivo che dovresti prendere in considerazione per convincerti della necessità dei sottotitoli riguarda l’accesso al video in qualunque situazione. Ti è mai capitato di essere in stazione o all’aeroporto e non riuscire ad ascoltare il video che avevi scaricato in precedenza per la visione offline? E se invece in quell’occasione avessi potuto usufruire di un video sottotitolato come sarebbe andata? La domanda è puramente retorica.

: un altro valido motivo che dovresti prendere in considerazione per convincerti della necessità dei sottotitoli riguarda l’accesso al video in qualunque situazione. Ti è mai capitato di essere in stazione o all’aeroporto e non riuscire ad ascoltare il video che avevi scaricato in precedenza per la visione offline? E se invece in quell’occasione avessi potuto usufruire di un video sottotitolato come sarebbe andata? La domanda è puramente retorica. Video più comprensibile: un recente studio condotto dall’autorevole BBC ha chiarito che il 70 per cento delle persone apprezza i sottotitoli. Infatti, sono visti come un mezzo che favorisce una migliore comprensione dei dialoghi. Allargando il discorso alle persone che parlano una lingua diversa (immagina la tua esperienza nella visione di un cortometraggio sudcoreano, ad esempio), l’importanza dei sottotitoli diventa ancora più chiara.

I sottotitoli determinano il successo o meno di un’opera cinematografica o di qualsiasi video, se il tuo obiettivo è quello di raggiungere il maggior numero di persone. Considera inoltre che i sottotitoli fanno sì che vengano mantenute le parti fondamentali dei dialoghi in lingua originale, come ad esempio il tono e le pause, oltre che gli accenti e l’enfasi impressa dagli stessi attori. Sei ancora dell’idea di lasciare il tuo prossimo video senza sottotitoli?

L’arte del Cinema

Akira Kurosawa, celebre regista giapponese, era solito definire il cinema come un insieme di arti. Tra queste citava la letteratura, il teatro, la filosofia, la scultura, la pittura e la musica.

Il cinema è arte nel momento in cui riesce a stupire almeno una delle persone che affollano la platea, suscitando un’emozione. Continua ad essere arte anche quando ha il potere di far riflettere, attraverso la narrazione di una storia che travalica il grande schermo e si impossessa della mente di una o più persone.

Ma il cinema è arte anche nell’esatto momento in cui ha il merito di comunicare un messaggio, attraverso la semplice visione di una pellicola. Per tutti questi motivi, ancora oggi il cinema rimane una delle arti più misteriose e affascinanti per l’essere umano. Considerata la sua importanza, prova soltanto a pensare cosa sarebbe al giorno d’oggi il cinema senza i sottotitoli. Conosceresti soltanto una piccola parte di un universo sconfinato, dove l’arte non ha cittadinanza né fissa dimora.