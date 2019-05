Quasi tutto pronto per Artinscena, lo show dei talenti che andrà in onda in due puntate a luglio su Canale Italia. Artinscena ideato e condotto dall’attrice e conduttrice tv Carmen Morello, verrà registrato il 16 giugno c/o il Teatro 4 di Cinecittà World il parco del cinema e della tv a due passi da Roma.

Trenta i talenti che si esibiranno e che provengono da regioni diverse, Piemonte, Lazio, Puglia, Sicilia e Campania. Giovanissimi cantanti, allievi attori e attrici, ballerine di danza classica e moderna della scuola Teatrodanza85 di Tiziana Di Mari, una delle insegnanti più stimate e conosciute della capitale e non solo e addirittura un batterista di appena 6 anni premiato più volte in diversi concorsi nazionali e ancora, un piccolo attore protagonista di cortometraggi, film, serie tv e videoclip musicali e non mancherà la moda, in quanto tutti i giovani artisti

sfileranno in abito sportivo ed elegante. Uno show tv creato da Carmen Morello per dare visibilità a giovanissimi talenti che vogliono farsi conoscere ed esibirsi in un contesto artistico non competitivo.

Uno show in cui si affronteranno anche temi importanti quali la “diversità” che altro non è che la normalità! Sfileranno sul palco infatti dei giovani modelli sordi.

Non mancheranno gli ospiti, professionisti del mondo dello spettacolo, Izabel Nedely attrice, modella e cantante di origini rumene, ma residente in Piemonte da anni, protagonista di diverse serie tv. Luca Guadagnini, musicista e cantautore ex leader dei Vernice, ideatore del Festival Rock per un bambino, in memoria della sua piccola Aurora. Altro gradito ospite, il

rapper Calibro40, reduce da diversi successi e collaborazioni con Marco Masini e altri artisti di fama nazionale. Il regista Michele Gucci Cucciniello e alcuni attori del cast della serie tv La metamorfosi della camorra (tema sociale), serie tv contro la camorra.

Verrà proiettato sul maxischermo il trailer e si parlerà di quanto sia importante dare messaggi positivi, di rinascita e di riscatto sociale. Ma si parlerà anche di cucina con i concorrenti protagonisti del format tv Chef per una sera di Carmen Morello, giunto alla sesta edizione.

Saranno presenti anche diversi poeti e scrittori tra cui Mary Potenza, organizzatrice di eventi culturali e scrittrice di diverse opere letterarie. Il backstage sarà curato dal simpaticissimo attore romano di teatro e fiction Andrea Bacarelli, amico di tante avventure artistiche di Carmen Morello. La bella e brava conduttrice ancora una volta impegnata in un format tv di qualità che mette in risalto l’arte e la cultura, ormai cosa rara da vedere in tv. Artinscena, un evento artistico e culturale da non perdere.

Biglietti ancora disponibili con accesso al parco dalle ore 11, da acquistare sul sito di Cinecittà World con il codice sconto ARTINSCENA. Inizio spettacolo ore 17.

