REGGIO CALABRIA – Martedì 28 maggio, presso il Teatro Cilea di Reggio Calabria, in occasione della serata di beneficenza organizzata dal Rotary Club Reggio Calabria SUD Parallelo 38 con la brillante commedia “Questione d’affari” messa in scena dal Gruppo Artisti Parallelo 38 “Filippo Zema”, il Rotary Club rappresentato dalla Presidente dott.ssa Tommasina D’Agostino ha donato all’Ente Nazionale Sordi ONLUS Consiglio Regionale Calabria la web-app “Videoguida LIS”.

Questa web-app, realizzata in collaborazione con la competenza a la professionalità della Digi.Art Servizi Digitali per l’Arte di Rosanna Pesce, consiste in una pianta digitale ed interattiva della città di Reggio Calabria, grazie alla quale le persone sorde potranno identificare i punti di interesse e visualizzare i 70 video tradotti in Lingua dei Segni Italiana, di 210 minuti complessivi, sulle opere, gli argomenti e i luoghi più importanti del ricco patrimonio artistico, storico e culturale della città. Il Presidente del Rotary Club Reggio Calabria SUD Parallelo 38 Tommasina D’Agostino, dopo aver reso omaggio alla famiglia del dott. Filippo Zema, medico prematuramente scomparso e trascinatore della compagnia teatrale amatoriale rotariana, ha affermato che il Rotary ha deciso di finanziare questa iniziativa con l’obiettivo di contribuire all’abbattimento di quelle barriere della comunicazione che ogni giorno si frappongono tra la società e le persone sorde e di favorire la loro piena integrazione sociale.

A ricevere la donazione sul palco del teatro, il Presidente Regionale ENS Antonio Mirijello il quale, dopo aver ringraziato la dott.ssa Tommasina D’Agostino ed il Rotary Club Reggio Calabria SUD Parallelo 38 per la sensibilità mostrata e la Digi.Art Servizi Digitali per l’Arte di Rosanna Pesce per la collaborazione alla realizzazione dell’applicazione, ha ribadito che questa web-app è molto importante in quanto garantisce alle persone sorde l’accessibilità alle informazioni sulla ricca storia artistica e culturale della città di Reggio Calabria, grazie ai video che potranno essere visualizzati sul proprio smartphone o altro dispositivo mobile in piena autonomia e comodità d’uso.

Anche il Presidente Provinciale ENS Reggio Calabria Carmelo Ollio ha espresso la sua gratitudine al Rotary, sottolineando che questa web-app rappresenta un fiore all’occhiello per la città di Reggio Calabria, sempre più ricca di servizi accessibili per le persone sorde, in quanto potrà essere utilizzata non solo dai sordi della città, ma anche da tutti quei turisti sordi e udenti che arrivano dalla Calabria e da tutta Italia per visitare le bellezze storiche e culturali di Reggio Calabria. Infine il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha ringraziato il Rotary per il suo impegno costante nel mondo del sociale, sottolineando che nella città di Reggio Calabria diversità non significa marginalità bensì ricchezza, e che l’amministrazione lavora quotidianamente affinché venga salvaguardato il diritto all’inclusione sociale delle persone affette da disabilità.