Si comunica che lunedì 14 ottobre alle ore 23.30 in prima convocazione e martedì 15 ottobre alle ore 21 in seconda convocazione, presso la sede della Pubblica Assistenza Croce Verde di Saluzzo in via Volontari del Soccorso 2, si terrà l’assemblea ordinaria per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Comunicato stampa Anpas – Croce Verde Saluzzo – Assemblea

Numero dei componenti del Consiglio direttivo per il triennio 2019/2022

Elezione dei membri del Consiglio direttivo per il triennio 2019/2022

Elezione dei membri del Collegio dei revisori dei conti per il triennio 2019/2022

Elezione dei membri del Collegio dei probiviri per il triennio 2019/2022

Elezione del responsabile della delegazione di Sanfront per il triennio 2019/2022

Varie ed eventuali.

Grugliasco (To), 3 ottobre 2019

